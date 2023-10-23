МО РФ заявило об уничтожении над Белгородской областью украинского БПЛА

Это произошло, по данным ведомства, около 15:15 мск

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Киев предпринял попытку атаковать объекты РФ беспилотником, БПЛА перехвачен российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) над Белгородской областью.

Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"23 октября около 15:15 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - отметили в ведомстве.