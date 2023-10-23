На Балтийском флоте прошли учения всех видов морской авиации

Летчики истребителей Су-27 отработали наиболее сложные упражнения курса боевой подготовки в небе

ТАСС, 23 октября. Все типы летательных аппаратов морской авиации Балтийского флота отработали полеты над материковой частью Калининградской области и морем, сообщает пресс-служба Западного военного округа (ЗВО) по Балтийскому флоту.

"Летчики всех типов летательных аппаратов морской авиации Балтийского флота провели полеты над материковой частью области и над морем. В ходе полетов экипажи самолетов Су-30СМ, Су-30СМ2 и Су-24 разыграли тактические эпизоды по отработке задач по предназначению - огневому обеспечению сухопутных подразделений, уничтожению командных пунктов, бронетехники, живой силы и надводных кораблей условного противника, а также ведению воздушной разведки", - указано в сообщении.

Летчики истребителей Су-27 отработали наиболее сложные упражнения курса боевой подготовки в небе, где особое внимание уделялось технике пилотирования с применением наступательных и оборонительных маневров на различных высотах и скоростях и условным использованием вооружения истребителей. При выполнении задач по ведению современного маневренного воздушного боя экипажи самолетов в ходе тактического противоборства, поочередно проводили тренировки по поиску, обнаружению и уничтожению самолетов условного противника.

В это же время на аэродроме Донское в Калининградской области экипажи ударных вертолетов Ми-24, транспортных вертолетов Ми-8 и корабельных Ка-27 провели плановые учебно-тренировочные полеты.

В рамках учебно-боевых заданий экипажи вертолетов Ми-24 и Ми-8 отработали взлет и посадку, выполнили полеты для проведения воздушной разведки, а также в ходе прикрытия сухопутных подразделений осуществили учебные заходы в атаки по наземным целям условного противника. Пилоты вертолетов Ка-27 выполнили полеты в заданный квадрат моря для вскрытия надводной обстановки, а также осуществили поиск подводных лодок условного противника в дневное и ночное время.

В полетах морской авиации было задействовано более 20 летательных аппаратов различных типов.