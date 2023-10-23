Шойгу: ВС РФ поставляют в зону СВО до 10-15 тыс. тонн боеприпасов и топлива в день

Глава Минобороны обратил внимание сенаторов на масштаб решаемых ВС РФ задач в ходе проведения специальной военной операции

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал сенаторам, что в Вооруженные силы (ВС) РФ в зону спецоперации в день поставляется до 10-15 тыс. тонн боеприпасов, топлива.

По приглашению Шойгу председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и Комитет СФ по обороне и безопасности провели выездное совещание в МО РФ. Министр обратил внимание сенаторов на масштаб решаемых ВС РФ задач в ходе проведения специальной военной операции.

"Для понимания масштабов, мы только воды поставляем в вооруженные силы каждые сутки 1,5 тыс. тонн - это только питьевая вода. Мы примерно 350 тонн белья стираем в сутки. То есть, это надо понимать, что это не в одном месте все происходит. Это на огромной линии фронта, которая, если брать в общем, больше 1 000 км получается у нас", - подчеркнул Шойгу, отметив, что "всем этим, естественно, надо управлять, поставляя в вооруженные силы в день до 10 тыс., а бывает в день до 15 тыс. тонн разного рода материалов". "Это боеприпасы, топливо. Все, что связано с производством ремонта и обслуживания техники", - добавил он.

Также Шойгу подчеркнул важность задач, решаемых промышленностью. "Нельзя не сказать о том, что делает наша промышленность и промышленность в субъектах. Мы можем привести много примеров, очень ярких примеров, когда молодые люди, не имеющие никакого отношения к оборонной промышленности, поднимали, раскручивали в течение месяца производство", - отметил министр.

По окончании совещания Матвиенко поблагодарила Шойгу за совместную работу, отметив конструктивный характер встречи.