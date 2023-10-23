23 октября, 15:16
Военная операция на Украине

Матвиенко и комитет Совфеда по обороне провели выездное совещание в Минобороны

В Минобороны рассказали, что сенаторов ознакомили с работой Национального центра управления обороной РФ

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и комитет СФ по обороне и безопасности провели выездное совещание в Минобороны РФ, где обсудили наиболее актуальные вопросы обеспечения специальной военной операции. Об этом сообщили в российском военном ведомстве.

"По приглашению министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу председатель Совета Федерации Федерального собрания РФ Валентина Матвиенко и комитет СФ по обороне и безопасности провели выездное совещание в МО РФ по обсуждению наиболее актуальных вопросов обеспечения специальной военной операции", - говорится в сообщении.

В российском военном ведомстве рассказали, что сенаторов ознакомили с работой Национального центра управления обороной РФ, в том числе с Центром боевого управления и его подразделениями, осуществляющим непрерывный сбор и обобщение данных по состоянию войск и обстановки в ходе специальной военной операции, доведение принятых решений и контроль результатов их выполнения.

"Вы пригласили в Центр управления национальной обороной членов комитета Совета Федерации по обороне и безопасности. И конечно, встреча с министром обороны, с вашими заместителями, для них это важно, из первых уст услышать оценки и ситуацию, и в чем нужна еще, возможно, поддержка законодателей. Конечно же, важна, очень важна консолидация общества, но не менее важна слаженная работа всех органов власти исполнительной, законодательной", - отметила Матвиенко. 

Теги:
Матвиенко, Валентина ИвановнаРоссияВоенная операция на Украине
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