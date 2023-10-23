Комитет СФ по обороне и безопасности рассмотрел реализацию мер поддержки участников СВО

В Минобороны РФ уточнили, что в рамках встречи сенаторы получили исчерпывающую информацию, касающуюся проведения специальной военной операции

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности рассмотрел вопросы реализации комплекса мер поддержки участников спецоперации и членов их семей в ходе выездного совещания в Минобороны РФ. Об этом сообщили в оборонном ведомстве.

"В ходе встречи рассмотрены вопросы выполнения бюджетного финансирования целевых заданий по поставкам вооружений и техники, реализации комплекса мер поддержки участников спецоперации и членов их семей, в том числе законодательные инициативы, предложенные членами Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности", - говорится в сообщении.

В Минобороны РФ уточнили, что в рамках встречи сенаторы получили исчерпывающую информацию, касающуюся проведения специальной военной операции. "В том числе принимаемых Минобороны России мерах поддержки военнослужащих, направлениях военно-политической работы и организации медицинской реабилитации военнослужащих", - отметили в ведомстве.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу подчеркнул, что эти и другие вопросы регулярно поднимаются в ходе его встреч с депутатами и членами правительства РФ. "Встречаясь с разными людьми, депутатами, сенаторами, кстати сказать, не буду скрывать и с членами правительства, мы часто обсуждаем те вопросы, которые сегодня тревожат не только нас, не только армию, но и всю страну. Для того, чтобы можно было понимать масштабы и объемы того, что сегодня делают Вооруженные силы", - отметил он.