"Гидромаш" досрочно поставил партию малошумных насосов для подлодок проекта "Ясень-М"

Контракт был заключен в марте 2021 года со сроком выполнения в четвертом квартале 2023 года

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Научно-производственное объединение (НПО) "Гидромаш" досрочно выполнило государственный оборонный заказ (ГОЗ) по поставке малошумных водоотливных насосов для многоцелевых атомных подводных лодок модернизированного проекта 885М "Ясень-М", строящихся на предприятии "Севмаш". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе предприятия.

"С опережением графика выполнен государственный оборонный заказ на поставку предприятию "Севмаш" малошумных водоотливных насосов для строительства подводных лодок проекта 885М "Ясень-М", - сказали на предприятии.

Там отметили, что контракт был заключен в марте 2021 года со сроком выполнения в четвертом квартале 2023 года.

"Основным направлением деятельности нашего предприятия является проектирование и поставка герметичных малошумных электронасосных агрегатов для всех типов подводных лодок Военно-морского флота в рамках выполнения государственного оборонного заказа. Досрочное выполнение контракта стало результатом многолетней системной работы по модернизации станочного парка и испытательных мощностей предприятия, а также напряженной и эффективной работы каждого сотрудника трудового коллектива на своем рабочем месте", - сказал генеральный директор НПО "Гидромаш" Илья Василевский, слова которого привели в пресс-службе.

"НПО "Гидромаш" - специализированное машиностроительное предприятие, которое проектирует, изготавливает и производит насосное оборудование специального назначения в рамках гособоронзаказа, а также электронасосные агрегаты для атомной энергетики, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности.

Многоцелевые атомные подводные лодки проекта 885М - самые малошумные субмарины Военно-морского флота РФ. Разработаны Санкт-Петербургским морским бюро машиностроения "Малахит". В настоящее время "Севмаш" ведет строительство шести атомоходов проекта 885М. Подлодки "Северодвинск" (проект 885), "Казань", "Новосибирск" находятся в боевом составе ВМФ. Второй серийный атомоход проекта 885М "Красноярск" проходит заводские ходовые испытания, "Архангельск" в ближайшее время будет выведен из эллинга и спущен на воду. По данным ТАСС, начиная с подлодки "Пермь" - шестой по счету в семействе субмарин - подводные крейсера этого проекта будут являться штатными носителями новейших гиперзвуковых ракет "Циркон" разработки и производства реутовского НПО машиностроения.