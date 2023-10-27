27 октября, 11:11,
обновлено 27 октября, 11:28

МО РФ рассказало о потерях ВСУ за неделю на донецком направлении

© Минобороны России

В министерстве сообщили, что в результате боевых действий за неделю общие потери ВСУ на этом направлении составили свыше 2 055 военнослужащих

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Российские военнослужащие за период с 21 по 27 октября отразили девять атак на донецком направлении, потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за неделю превысили 2 055 военных. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"На донецком направлении российские подразделения Южной группировки войск за прошедшую неделю отразили девять атак противника и нанесли поражения боевым группам 24-й, 54-й механизированных и 77-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Марьинка, Курдюмовка, Богдановка и Клещеевка Донецкой Народной Республики", - сообщили там.

По данным МО РФ, в результате боевых действий за неделю общие потери ВСУ на этом направлении составили более 2 055 военнослужащих, 3 танка, 17 боевых бронированных машин, 22 автомобиля, а также 16 орудий полевой артиллерии. 

© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация