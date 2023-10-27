МО РФ рассказало о потерях ВСУ за неделю на донецком направлении

В министерстве сообщили, что в результате боевых действий за неделю общие потери ВСУ на этом направлении составили свыше 2 055 военнослужащих

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Российские военнослужащие за период с 21 по 27 октября отразили девять атак на донецком направлении, потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за неделю превысили 2 055 военных. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

"На донецком направлении российские подразделения Южной группировки войск за прошедшую неделю отразили девять атак противника и нанесли поражения боевым группам 24-й, 54-й механизированных и 77-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Марьинка, Курдюмовка, Богдановка и Клещеевка Донецкой Народной Республики", - сообщили там.

По данным МО РФ, в результате боевых действий за неделю общие потери ВСУ на этом направлении составили более 2 055 военнослужащих, 3 танка, 17 боевых бронированных машин, 22 автомобиля, а также 16 орудий полевой артиллерии.