27 октября, 11:11,
обновлено 27 октября, 11:25
Военная операция на Украине

МО РФ заявило об отражении за неделю 45 атак ВСУ на краснолиманском направлении

© Минобороны России

В ведомстве сообщили, что противник потерял свыше 1 020 военнослужащих и 37 единиц вооружений и техники

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) РФ за прошедшую неделю отразили 45 атак подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении, противник потерял более 1 020 военнослужащих и 37 единиц вооружений и техники. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

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"На краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразили 45 атак штурмовых отрядов 24-й, 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ и 15-го полка нацгвардии Украины", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что потери ВСУ составили "более 1 020 военнослужащих, 20 боевых бронированных машин, 14 автомобилей и 3 орудия". 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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