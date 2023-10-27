27 октября, 11:12,
обновлено 27 октября, 11:30
Военная операция на Украине

В Минобороны РФ заявили о потерях ВСУ за неделю на южнодонецком направлении

© Минобороны России

В ведомстве сообщили, что потери противника составили более 885 военнослужащих

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) в течение недели потеряли на южнодонецком направлении более 885 военнослужащих, танк и 4 бронемашины.

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Об этом сообщили в Минобороны России.

"На южнодонецком направлении российские подразделения улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение подразделениям 58-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад ВСУ, а также 128-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Старомайорское, Угледар и Урожайное Донецкой Народной Республики. Потери противника за указанный период составили свыше 885 военнослужащих, танк, 4 боевые бронированные машины, 17 автомобилей и 4 орудия полевой артиллерии", - отметили в военном ведомстве. 

Теги:
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© Информационное агентство ТАСС
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