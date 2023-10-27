Минобороны РФ рассказало об отражении 19 атак ВСУ на запорожском направлении

По данным ведомства, общие потери противника составили свыше 435 военнослужащих

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Российские войска в течение недели вели активную оборону на запорожском направлении, отразив 19 атак штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"На запорожском направлении подразделения российских войск вели активную оборону, в ходе которой отражены 19 атак штурмовых групп 65-й и 118-й механизированных, а также 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районах населенных пунктов Работино и Вербовое Запорожской области", - говорится в сообщении.

В Минобороны РФ уточнили, что общие потери противника составили более 435 военнослужащих, 15 танков, 17 боевых бронированных машин, 16 автомобилей и 17 орудий полевой артиллерии.