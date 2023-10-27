27 октября, 11:16,
обновлено 27 октября, 11:38
Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило об уничтожении с 1 октября 31 самолета ВСУ

© Минобороны России

С начала проведения СВО уничтожено 515 самолетов, 253 вертолета, 8 312 беспилотных летательных аппаратов, 441 зенитный ракетный комплекс ВСУ

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Истребители Воздушно-космических сил (ВКС) РФ и средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 31 украинский самолет и 3 вертолета с 1 октября. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

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"С 1 октября истребительной авиацией ВКС России и средствами противовоздушной обороны уничтожены 31 самолет и 3 вертолета Воздушных сил Украины, в том числе 20 самолетов МиГ-29, 8 штурмовиков Су-25, бомбардировщик Су-24, 2 учебно-боевых самолета Л-39 и 3 вертолета Ми-8", - говорится в сообщении.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 515 самолетов, 253 вертолета, 8 312 беспилотных летательных аппаратов, 441 зенитный ракетный комплекс, 12 960 танков и других боевых бронированных машин, 1 169 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6 893 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 14 684 единицы специальной военной автомобильной техники.

В среду министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе встречи с военнослужащими подразделений группировки "Восток", удостоенных государственных наград, заявил, что российские войска получили комплексы, в ходе применения которых было сбито 24 самолета ВСУ за последние дни. Позднее источник, близкий к российскому военному ведомству сообщал ТАСС, что Россия применила зенитную ракетную систему С-400 "Триумф" в связке с самолетом дальнего радиолокационного обнаружения А-50 в ходе специальной военной операции на Украине. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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