МО РФ заявило, что в течение недели добровольно сдались в плен 54 военных Украины

По данным ведомства, в зоне ответственности Западной группировки российских войск, а также на соледаро-бахмутском и южнодонецком направлениях фиксируется "критически низкий уровень морально-психологического состояния украинских военнослужащих"

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. В течение недели добровольно сдались в плен 54 украинских военных из шести бригад. Об этом сообщили в пятницу в Минобороны РФ.

"В течение недели добровольно в плен российским войскам сдались 54 украинских военнослужащих 54-й механизированной, 56-й, 57-й и 58-й мотопехотных бригад ВСУ, 110-й и 115-й бригад теробороны", - уточняется в сообщении.

По данным МО РФ, в зоне ответственности Западной группировки российских войск, а также на соледаро-бахмутском и южнодонецком направлениях фиксируется "критически низкий уровень морально-психологического состояния украинских военнослужащих".