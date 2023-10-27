27 октября, 11:17,
обновлено 27 октября, 11:21
Военная операция на Украине

МО РФ заявило, что в течение недели добровольно сдались в плен 54 военных Украины

© Минобороны России

По данным ведомства, в зоне ответственности Западной группировки российских войск, а также на соледаро-бахмутском и южнодонецком направлениях фиксируется "критически низкий уровень морально-психологического состояния украинских военнослужащих"

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. В течение недели добровольно сдались в плен 54 украинских военных из шести бригад. Об этом сообщили в пятницу в Минобороны РФ.

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"В течение недели добровольно в плен российским войскам сдались 54 украинских военнослужащих 54-й механизированной, 56-й, 57-й и 58-й мотопехотных бригад ВСУ, 110-й и 115-й бригад теробороны", - уточняется в сообщении.

По данным МО РФ, в зоне ответственности Западной группировки российских войск, а также на соледаро-бахмутском и южнодонецком направлениях фиксируется "критически низкий уровень морально-психологического состояния украинских военнослужащих". 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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