Средства ПВО РФ за неделю перехватили 19 снарядов РСЗО HIMARS и две ракеты ATACMS

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Средства противовоздушной обороны (ПВО) РФ за прошедшую неделю перехватили 19 снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, 2 ракеты ATACMS, 2 ракеты "Нептун", 6 ракет HARM, 8 бомб JDAM, а также переделанную в ударную ракету С-200.
Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"[Средствами ПВО РФ] перехвачены: 19 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и 4 "Ураган", 2 оперативно-тактические ракеты ATACMS, 2 противокорабельные ракеты "Нептун", 6 противорадиолокационных ракет HARM, 8 управляемых авиационных бомб JDAM, а также переделанная для поражения наземных целей зенитная ракета С-200", - говорится в сообщении.