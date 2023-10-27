27 октября, 11:18, Военная операция на Украине Средства ПВО РФ за неделю перехватили 19 снарядов РСЗО HIMARS и две ракеты ATACMS

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По данным Минобороны, также перехватили шесть ракет HARM, восемь бомб JDAM и переделанную в ударную ракету С-200