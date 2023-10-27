27 октября, 11:18,
обновлено 27 октября, 11:45
Военная операция на Украине

Средства ПВО РФ за неделю перехватили 19 снарядов РСЗО HIMARS и две ракеты ATACMS

© Минобороны России

По данным Минобороны, также перехватили шесть ракет HARM, восемь бомб JDAM и переделанную в ударную ракету С-200

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Средства противовоздушной обороны (ПВО) РФ за прошедшую неделю перехватили 19 снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, 2 ракеты ATACMS, 2 ракеты "Нептун", 6 ракет HARM, 8 бомб JDAM, а также переделанную в ударную ракету С-200.

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Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"[Средствами ПВО РФ] перехвачены: 19 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и 4 "Ураган", 2 оперативно-тактические ракеты ATACMS, 2 противокорабельные ракеты "Нептун", 6 противорадиолокационных ракет HARM, 8 управляемых авиационных бомб JDAM, а также переделанная для поражения наземных целей зенитная ракета С-200", - говорится в сообщении. 

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© Информационное агентство ТАСС
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