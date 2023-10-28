Подлодка "Краснодар" отправится из Средиземного моря в Кронштадт для ремонта

По данным источника ТАСС, корабль выйдет из состава постоянного оперативного соединения ВМФ России

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Подводная лодка "Краснодар" проекта 636.3 Черноморского флота выйдет из состава постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море и совершит межфлотский переход на Балтику для планового ремонта на Кронштадтском морском заводе (КМОЛЗ). Об этом ТАСС сообщил источник в кораблестроительной отрасли.

"Ожидается, что "Краснодар" в ближайшее время покинет состав постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море и отправится в межфлотский переход на Балтику. В конце ноября начнется плановый ремонт корабля на Кронштадтском морском заводе", - сказал собеседник агентства.

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

Подлодка "Краснодар" с августа по декабрь 2020 года уже проходила ремонт на Кронштадтском морском заводе после выполнения боевых задач в составе оперативного соединения. В настоящее время на КМОЛЗ проходит плановый ремонт первая в серии 636.3 подлодка "Новороссийск". По данным источника ТАСС в оборонно-промышленном комплексе, ее ремонт планируют завершить в апреле 2024 года.

Субмарины проекта 636.3, построенные на "Адмиралтейских верфях" (входят в Объединенную судостроительную корпорацию) являются носителями крылатых ракет "Калибр-ПЛ". Лодки этого проекта неоднократно участвовали в нанесении ракетных ударов по террористам в Сирии.