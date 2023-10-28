Эксперт заявил, что украинские ракеты ATACMS были уничтожены огнем ЗРС С-400

Бывший заместитель главкома ВВС РФ по вопросам Объединенной системы ПВО стран - участниц СНГ генерал-лейтенант Айтеч Бижев сообщил, что весь спектр российских средств противовоздушной обороны от зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1" до ЗРС С-400 способен поражать ATACMS

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Украинские ракеты ATACMS производства США, про уничтожение которых сообщило Минобороны РФ, были сбиты огнем зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400. Об этом ТАСС сообщил бывший заместитель главкома ВВС РФ по вопросам Объединенной системы ПВО стран - участниц СНГ генерал-лейтенант Айтеч Бижев.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что средства противовоздушной обороны (ПВО) РФ за прошедшую неделю перехватили две ракеты ATACMS. "Две украинские ракеты ATACMS производства США, об уничтожении которых сообщило Минобороны РФ, были сбиты огнем зенитных ракетных систем С-400", - сказал он.

По словам Бижева, весь спектр российских средств ПВО от зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1" до ЗРС С-400 способен поражать ATACMS, поскольку у этих ракет скорость полета не превышает 1 400 м в секунду, что делает их уязвимыми для всех российских ЗРК и ЗРС.

Как ранее ТАСС сообщил источник, близкий к российскому военному ведомству, стрельба ЗРС С-400 велась на максимальную дальность по целям, которые в момент поражения находились на высоте в примерно 1 000 м, при этом использовались новые боевые части зенитных управляемых ракет.

В среду министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российские войска получили комплексы, в ходе применения которых было сбито 24 самолета ВСУ за последние дни. Позднее источник, близкий к российскому военному ведомству сообщал ТАСС, что Россия применила зенитную ракетную систему С-400 "Триумф" в связке с самолетом дальнего радиолокационного обнаружения А-50 в ходе специальной военной операции на Украине. По словам Бижева, ЗРС С-400 в боевой работе взаимодействуют не только с А-50, но и с космическим и радиотехническими средствами целеуказаний.

ЗРС С-400 разработки и производства АО "Концерна Воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей" имеет дальность стрельбы до 400 км.