28 октября, 02:01
Военная операция на Украине

Группировка "Центр" отразила четыре атаки ВСУ на краснолиманском направлении

© Минобороны России

Начальник пресс-центра группировки Александр Савчук сообщил, что противник потерял более 120 военнослужащих

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Военнослужащие группировки сил "Центр" отразили четыре атаки штурмовых групп Вооруженных сил Украины в районах Червоной Дибровы, Торского и Петровского на краснолиманском направлении. Противник потерял более 120 военнослужащих, сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

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"Отражены четыре атаки штурмовых групп 24-й и 67-й механизированных бригад противника в районах населенных пунктов Червоная Диброва, Торское и Петровское", - сказал Савчук.

Савчук добавил, что в районе Торского участка группировка поразила штурмовые группы 63-й механизированной бригады ВСУ.

"В ходе контрбатарейной борьбы вскрыто и подавлено около 15 расчетов полевой артиллерии, уничтожено более 120 военнослужащих, два БМП и САУ "Акация", - заключил начальник пресс-центра. 

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