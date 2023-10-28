Группировка "Центр" отразила четыре атаки ВСУ на краснолиманском направлении

Начальник пресс-центра группировки Александр Савчук сообщил, что противник потерял более 120 военнослужащих

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Военнослужащие группировки сил "Центр" отразили четыре атаки штурмовых групп Вооруженных сил Украины в районах Червоной Дибровы, Торского и Петровского на краснолиманском направлении. Противник потерял более 120 военнослужащих, сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

"Отражены четыре атаки штурмовых групп 24-й и 67-й механизированных бригад противника в районах населенных пунктов Червоная Диброва, Торское и Петровское", - сказал Савчук.

Савчук добавил, что в районе Торского участка группировка поразила штурмовые группы 63-й механизированной бригады ВСУ.

"В ходе контрбатарейной борьбы вскрыто и подавлено около 15 расчетов полевой артиллерии, уничтожено более 120 военнослужащих, два БМП и САУ "Акация", - заключил начальник пресс-центра.