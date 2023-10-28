Горемыкин вручил награды военнослужащим ЗВО в зоне спецоперации

Награды вручили танкистам, артиллеристам, разведчикам и штурмовикам, в том числе мобилизованным, проявившим мужество, героизм и отвагу в ходе СВО

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Заместитель министра обороны РФ Виктор Горемыкин вручил государственные и ведомственные награды военнослужащим Западного военного округа (ЗВО), сообщили в Минобороны.

"Заместитель министра обороны Российской Федерации — начальник Главного военно-политического управления Вооруженных сил Российской Федерации генерал-полковник Виктор Горемыкин вручил государственные и ведомственные награды военнослужащим группировки войск "Запад" - участникам специальной военной операции", - говорится в сообщении.

Отмечается, что награды были вручены танкистам, артиллеристам, разведчикам и штурмовикам, в том числе мобилизованным, проявившим в ходе спецоперации мужество, героизм и отвагу. Награды вручались недалеко от передовой, чтобы военнослужащие могли оперативно вернуться к выполнению боевых задач.

Горемыкин поздравил военнослужащих, поблагодарил их за службу, назвав каждого героем, а также пожелал крепкого здоровья и успехов в службе. "Вы - гордость вооруженных сил, гордость страны. Вы молодцы, настоящие защитники Отечества", - сказал Горемыкин.