Вертолеты Ми-35 и Ка-5 группировки "Центр" нанесли удары по опорным пунктам ВСУ

Работа вертолетчиков ЦВО по целям проходит круглосуточно

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Экипажи ударных вертолетов Ми-35 и Ка-52 группировки "Центр" нанесли удары по живой силе и опорным пунктам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне спецоперации. Об этом сообщили ТАСС в Минобороны РФ.

"Цели сегодня были - живая сила противника, опорные пункты противника. Выполнили боевую задачу. Также у нас есть тепловизионные каналы, поэтому для нас ничего не изменилось. Противник также хорошо маскируется, но мы находим свои цели", - рассказал командир вертолетного звена с позывным Псих, комментарий которого приводит Минобороны РФ.

Работа вертолетчиков ЦВО по целям проходит круглосуточно. От получения задачи на вылет до нанесения удара проходит не более получаса. Перемещение в район выполнения боевых задач проходит на минимальных высотах со скоростью до 300 км/ч.

"Выдвинувшись в составе боевой группы, экипажи вертолетов наносят удары неуправляемыми авиационными ракетами С-8 по целям, выявленным передовыми разведывательными группами, действующими за линией фронта. Работа по целям проходит с кабрирования, что существенно повышает дальность полета снаряда, а также практически исключает возможность входа вертолета в зону активной работы средств ПВО противника. Проведя пуски, экипажи вертолетов выполняют отстрел тепловых ловушек и ускоренно покидают район, сменив курс полета", - добавили в ведомстве.

Многоцелевой ударный вертолет Ми-35 является модернизированной версией Ми-24 и предназначен для уничтожения бронетехники, живой силы противника, огневой поддержки мотострелковых и танковых подразделений, высадки десанта, эвакуации раненых. Также Ми-35 способен перевозить грузы в кабине и на внешней подвеске. Экипаж - два человека. Вертолет способен разгоняться до 310 км/ч. Вооружение - противотанковые ракеты "Штурм-В", пушка калибра 23 мм, неуправляемые и управляемые ракеты, пулеметы различного калибра, авиабомбы.