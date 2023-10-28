ВСУ обстреляли четыре населенных пункта Харьковской области за несколько дней

Глава военно-гражданской администрации области Виталий Ганчев отметил, что украинские войска намерено наносят удары по гражданской инфраструктуре

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Подразделения Вооруженных сил Украины за несколько дней обстреляли четыре населенных пункта Харьковской области. Об этом ТАСС сообщил глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

"За последние несколько дней вновь под ударом противника Воробьевка. Также под обстрелом Первый Лиман и село Ольшана. Громко и в Таволжанке", - сказал он.

Ганчев отметил, что украинские войска намерено наносят удары по гражданской инфраструктуре. "В очередной раз обстреляна подстанция. Таким образом киевские власти не дают возможности наладить на территории электроснабжение", - подчеркнул собеседник агентства.