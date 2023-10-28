В Херсонской области сообщили об уничтожении украинского Су-25

Также соединения группировки войск "Днепр" поразили живую силу противника в районе острова Алешкинский, отметил представитель оперативных служб региона

ГЕНИЧЕСК, 28 октября. /ТАСС/. Соединения группировки войск "Днепр" на херсонском направлении уничтожили самолет Су-25 с экипажем. Об этом сообщил журналистам представитель оперативных служб региона.

"В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на херсонском направлении уничтожены: самолет Су-25 с экипажем, живая сила противника в районе острова Алешкинский, гаубица Д-30 с боекомплектом в районе населенного пункта Тягинка, живая сила противника в районе малого ж/д моста, 120-мм минометный расчет и боекомплект к нему в районе населенного пункта Львово", - сказал он.

В островной зоне уничтожен пункт временной дислокации одного из подразделений ВСУ, а на каховском направлении - позиция одного из подразделений ВСУ в районе населенного пункта Берислав.