28 октября, 09:07
Военная операция на Украине

Минометчики батальона "Скиф" уничтожили колонну из пяти машин ВСУ под Соледаром

© Михаил Скуратов/ ТАСС

Как сообщил командир батареи с позывным Курган, также были поражены четыре склада с боекомплектом

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Минометная батарея батальона "Скиф" (Барс-35) добровольческого штурмового корпуса уничтожила колонну из пяти автомобилей ВСУ в районе Соледара, рассказал журналистам заместитель командира минометного взвода с позывным Струна.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"Недавно мы поразили колонну из пяти легких машин, поразили успешно, БПЛА подтвердили, что отработали на отлично, поразили все цели", - сказал Струна.

Командир батареи с позывным Курган добавил, что также были поражены четыре склада с боекомплектом, а во время визита корреспондента ТАСС на позиции минометчиков ими был поражен взводный опорный пункт противника.

Позднее командир разведгруппы батальона с позывным Воля рассказал, что недавно также были поражены три минометных расчета противника, которые были обнаружены его бойцами с помощью беспилотников. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация