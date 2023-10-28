Минометчики батальона "Скиф" уничтожили колонну из пяти машин ВСУ под Соледаром

Как сообщил командир батареи с позывным Курган, также были поражены четыре склада с боекомплектом

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Минометная батарея батальона "Скиф" (Барс-35) добровольческого штурмового корпуса уничтожила колонну из пяти автомобилей ВСУ в районе Соледара, рассказал журналистам заместитель командира минометного взвода с позывным Струна.

"Недавно мы поразили колонну из пяти легких машин, поразили успешно, БПЛА подтвердили, что отработали на отлично, поразили все цели", - сказал Струна.

Командир батареи с позывным Курган добавил, что также были поражены четыре склада с боекомплектом, а во время визита корреспондента ТАСС на позиции минометчиков ими был поражен взводный опорный пункт противника.

Позднее командир разведгруппы батальона с позывным Воля рассказал, что недавно также были поражены три минометных расчета противника, которые были обнаружены его бойцами с помощью беспилотников.