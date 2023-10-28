28 октября, 11:04,
обновлено 28 октября, 11:11
Военная операция на Украине

В Минобороны РФ сообщили об отражении трех атак ВСУ на купянском направлении

© Минобороны России/ ТАСС

Противник потерял 50 военнослужащих и 3 пикапа, добавили в ведомстве

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Подразделения Западной группировки войск отразили три атаки ВСУ на купянском направлении. Потери противника составили 50 военнослужащих и 3 пикапа, сообщили в Минобороны РФ.

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"На купянском направлении подразделениями Западной группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии отражены 3 атаки 43-й механизированной и 68-й егерской бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Надия Луганской Народной Республики. Потери противника составили более 50 военнослужащих и 3 пикапа", - сообщили там. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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