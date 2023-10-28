28 октября, 11:05,
обновлено 28 октября, 11:15
Военная операция на Украине

Минобороны РФ рассказало о потерях ВСУ на донецком направлении за сутки

© Минобороны России/ ТАСС

Вооруженные силы Украины лишились 2 бронемашин и до 160 военных

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Потери Вооруженных сил Украины на донецком направлении за сутки составили до 160 военных и 2 бронемашины. В ходе контрбатарейной борьбы российским военнослужащим удалось поразить машину HIMARS, сообщили в Минобороны России.

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"На донецком направлении подразделения Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили три атаки противника, а также нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Красное, Андреевка, Курдюмовка, Клещеевка и Марьинка Донецкой Народной Республики. Всего на данном направлении противник потерял до 160 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины и 4 автомобиля", - сообщили там.

В российском военном ведомстве уточнили, что на донецком направлении в ходе контрбатарейной борьбы поражены: боевая машина реактивной системы залпового огня HIMARS, а также гаубица М119 производства США. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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