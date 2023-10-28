Минобороны РФ рассказало о потерях ВСУ на донецком направлении за сутки

Вооруженные силы Украины лишились 2 бронемашин и до 160 военных

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Потери Вооруженных сил Украины на донецком направлении за сутки составили до 160 военных и 2 бронемашины. В ходе контрбатарейной борьбы российским военнослужащим удалось поразить машину HIMARS, сообщили в Минобороны России.

"На донецком направлении подразделения Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили три атаки противника, а также нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Красное, Андреевка, Курдюмовка, Клещеевка и Марьинка Донецкой Народной Республики. Всего на данном направлении противник потерял до 160 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины и 4 автомобиля", - сообщили там.

В российском военном ведомстве уточнили, что на донецком направлении в ходе контрбатарейной борьбы поражены: боевая машина реактивной системы залпового огня HIMARS, а также гаубица М119 производства США.