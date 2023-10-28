Минобороны РФ рассказало о потерях ВСУ на южнодонецком направлении за сутки

Вооруженные силы Украины лишились до 120 военнослужащих

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) в течение суток потеряли на южнодонецком направлении до 120 военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны России.

"На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение скоплениям живой силы 72-й механизированной бригады ВСУ и 118-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Водяное и Старомайорское Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 120 военнослужащих и 3 автомобиля" - отметили в военном ведомстве.