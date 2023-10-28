28 октября, 11:06,
обновлено 28 октября, 11:14
Военная операция на Украине

Минобороны РФ рассказало о потерях ВСУ на южнодонецком направлении за сутки

© Минобороны России/ ТАСС

Вооруженные силы Украины лишились до 120 военнослужащих

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) в течение суток потеряли на южнодонецком направлении до 120 военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны России.

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"На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение скоплениям живой силы 72-й механизированной бригады ВСУ и 118-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Водяное и Старомайорское Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 120 военнослужащих и 3 автомобиля" - отметили в военном ведомстве. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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