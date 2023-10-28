Минобороны РФ сообщило о перехвате четырех ракет ATACMS

Также российские средства противовоздушной обороны уничтожили 36 беспилотников Вооруженных сил Украины

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки перехватили 4 ракеты ATACMS, 2 бомбы JDAM, 3 ракеты HARM, 8 снарядов HIMARS и уничтожили 36 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Перехвачены четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS, две управляемые авиационные бомбы JDAM, три противорадиолокационные ракеты HARM и восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США", - говорится в сообщении.

Кроме того, уничтожены 36 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Пролетарка, Саги Херсонской области, Валерьяновка, Веселое, Спорное Донецкой Народной Республики, Верхнекаменка Луганской Народной Республики и Токмак Запорожской области.

В Минобороны РФ добавили, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 517 самолетов, 253 вертолета, 8 348 беспилотных летательных аппаратов, 441 зенитный ракетный комплекс, 12 980 танков и других боевых бронированных машин, 1 170 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6 897 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 14 720 единиц специальной военной автомобильной техники.