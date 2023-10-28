Минобороны РФ рассказало о потерях ВСУ на запорожском направлении за сутки

Они лишились до 80 военных и танка Leopard

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли за сутки на запорожском направлении до 80 военных и один танк Leopard. Об этом сообщили в Минобороны России.

"На запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии отражены четыре атаки 65-й, 118-й механизированных бригад ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области, а также нанесено огневое поражение противнику в районе населенного пункта Вербовое Запорожской области. Общие потери ВСУ составили до 80 военнослужащих, танк Leopard производства ФРГ, 4 боевые бронированные машины, 3 автомобиля, гаубицу М119 производства США", - сообщили в ведомстве.