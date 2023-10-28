В ВС РФ сообщили, что на левобережье Херсонщины ВСУ идут на "мясные штурмы"

У украинских военных нет возможности перебросить тяжелую технику, заявил командир российского штурмового отряда Декстер

ХЕРСОНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 28 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины на левом берегу Херсонской области используют тактику "мясных штурмов", так как у них нет возможности перебросить тяжелую технику. Об этом журналистам сообщил командир штурмового отряда Декстер.

"Переправляются на лодках и катерах, других способов у них нет. <…> У них "мясные штурмы", других штурмов тут быть не может, потому что подойти на тяжелой технике они никак не могут. Возможности такой мы им не обеспечим", - сказал он.

Командир пояснил, что для преодоления Днепра ВСУ нужно высадить пехоту, которая обеспечит безопасное налаживание понтонов для переброски основных сил. "Это и называется плацдарм. Высадка таким количеством личного состава, чтобы обеспечить прорыв на каком-то из направлений, в частности на нашем, невозможна", - подчеркнул он.

По словам Декстера, сейчас ВСУ формируют группы по три человека, работая либо шестерками, либо по двенадцать человек. "Три человека остаются на оттяжке, на пулеметном гнезде [окоп для пулемета], основная девятка у них идет на закрепление - на обеспечение плацдарма и переброски сил. Одновременно с этим выдвигается вторая группа, которая заходит либо с левого, либо с правого фланга, потому что во фронт они боятся заходить. Под покровом тумана, который сейчас повсеместно здесь на берегу, они пытаются войти, но у них не получается", - добавил командир.

Он также рассказал, что бойцы его отряда отмечают странное состояние украинских военных, когда наблюдают за ними с коптера. "Им людей что ли не жалко? <…> Вроде бы ребята идут подготовленные. Когда их минами забрасываешь, они пытаются дальше идти - это ненормально ни психологически, ни физически. Ты видишь, как человека сечет осколками, а он пытается куда-то дальше идти, это больше похоже на наркотическое опьянение", - резюмировал Декстер.