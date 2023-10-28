28 октября, 19:32
Военная операция на Украине

Военнослужащим батальона "Запад-Ахмат" вручили госнаграды

Как уточнил глава Чечни Рамзан Кадыров, бойцы занимаются пресечением деятельности диверсионно-разведывательных групп противника на территории Белгородской области

ГРОЗНЫЙ, 28 октября. /ТАСС/. Командующий группировкой прикрытия государственной границы генерал-лейтенант Владимир Кочетков вручил государственные награды военнослужащим батальона "Запад-Ахмат". Об этом сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"Командующий группировкой прикрытия государственной границы генерал-лейтенант Владимир Кочетков вручил заслуженные награды военнослужащим батальона "Запад-Ахмат" МО РФ. Мне приятно, что указом президента России за мужество, отвагу и героизм, проявленные при исполнении служебного долга, орденом Мужества награжден дорогой брат, командир батальона подполковник Исмаил Агуев. Медали "За отвагу" вручены Хусайну Ликиеву и Сулиму Ладаеву. Еще семь бойцов подразделения награждены ведомственными медалями", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Он отметил, что с начала спецоперации бойцы батальона на высоком уровне выполняют поставленные задачи. В перечень этих задач, в том числе входит обеспечение безопасности на приграничных зонах.

"На плечи военнослужащих батальона "Запад-Ахмат", находящихся в Белгородской области, ложится обязанность по пресечению деятельности диверсионно-разведывательных групп противника и постоянное наблюдение за ответственной территорией. С этой задачей они блестяще справляются", - добавил глава Чечни. 

Теги:
Кадыров, Рамзан АхматовичРоссияСеверный КавказЧечняБелгородская областьВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация