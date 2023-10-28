Военнослужащим батальона "Запад-Ахмат" вручили госнаграды

Как уточнил глава Чечни Рамзан Кадыров, бойцы занимаются пресечением деятельности диверсионно-разведывательных групп противника на территории Белгородской области

ГРОЗНЫЙ, 28 октября. /ТАСС/. Командующий группировкой прикрытия государственной границы генерал-лейтенант Владимир Кочетков вручил государственные награды военнослужащим батальона "Запад-Ахмат". Об этом сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

"Командующий группировкой прикрытия государственной границы генерал-лейтенант Владимир Кочетков вручил заслуженные награды военнослужащим батальона "Запад-Ахмат" МО РФ. Мне приятно, что указом президента России за мужество, отвагу и героизм, проявленные при исполнении служебного долга, орденом Мужества награжден дорогой брат, командир батальона подполковник Исмаил Агуев. Медали "За отвагу" вручены Хусайну Ликиеву и Сулиму Ладаеву. Еще семь бойцов подразделения награждены ведомственными медалями", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Он отметил, что с начала спецоперации бойцы батальона на высоком уровне выполняют поставленные задачи. В перечень этих задач, в том числе входит обеспечение безопасности на приграничных зонах.

"На плечи военнослужащих батальона "Запад-Ахмат", находящихся в Белгородской области, ложится обязанность по пресечению деятельности диверсионно-разведывательных групп противника и постоянное наблюдение за ответственной территорией. С этой задачей они блестяще справляются", - добавил глава Чечни.