ВСУ потеряли на донецком направлении 150 бойцов и машину РСЗО HIMARS

Начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев рассказал, что при помощи средств противодействия уничтожено 14 БПЛА в районах Веселого и Спорного

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 150 военнослужащих и боевую машину реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS в результате ударов группировки российских войск "Юг". Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

"На донецком направлении подразделениями Южной группировки войск при поддержке огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены три атаки штурмовых групп противника. Нанесено огневое поражение живой силе и технике в районах населенных пунктов Красное, Курдюмовка, Клещеевка. ВСУ на данном направлении потеряли более 150 военнослужащих, 105-мм гаубицу М119, боевую машину РСЗО HIMARS, а также миномет 120-го калибра в районе Верхнекаменского", - сообщил Астафьев.

Начальник пресс-центра добавил, что группировка при помощи средств противодействия уничтожила 14 вражеских беспилотников в районах Веселого и Спорного, а также восемь снарядов РСЗО HIMARS.