В Херсонской области сообщили об уничтожении двух лодок ВСУ

Также в островной зоне был уничтожен пункт временной дислокации одного из подразделений Вооруженных сил Украины

ГЕНИЧЕСК, 29 октября. /ТАСС/. Две лодки Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожены на херсонском направлении за прошедшие сутки. Об этом сообщил журналистам представитель оперативных служб региона.

"В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на херсонском направлении уничтожены две лодки противника в районе острова Алешкинский, место скопления живой силы противника в районе ж/д моста, место погрузки групп противника на лодки в районе населенного пункта Тягинка. Выведена из строя одна единица автомобильной техники", - сказал он.

В островной зоне уничтожен пункт временной дислокации одного из подразделений ВСУ, на каховском направлении - позиция одного из подразделений ВСУ в районе населенного пункта Гавриловка.

За прошедший день ВСУ выпустили по Херсонской области 74 снаряда. Под огнем оказались Днепряны, Саги, Песчановка, Крынки, Алёшки, Новая Маячка, Казачьи Лагеря.

"В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенного пункта Новая Каховка, населенного пункта Каховка, населенного пункта Голая Пристань, населенного пункта Кардашинка, населенного пункта Раденск, населенного пункта Крынки, населенного пункта Алёшки, выпустив в общей сложности 35 снарядов из ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются", - добавили в оперативных службах.