Командир батальона "Скиф" заявил, что ВСУ под Соледаром испытывают "патронный голод"

Воля отметил, что дефицит касается только патронов, снарядов и мин у противника на участке пока достаточно

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Украинские военные в районе Соледара начали испытывать дефицит патронов к стрелковому оружию, следует из радиоперехватов. Об этом сообщил журналистам командир разведгруппы батальона "Скиф" (Барс-35), входящего в Добровольческий штурмовой корпус, с позывным Воля.

"В последние пару недель определили по радиоперехватам, что они БК (боекомлект - прим. ТАСС) уже считают поштучно. 5,45, 7,62, до этого таких моментов никогда не было. Мы понимаем, что у них начинается проблема с БК, по крайней мере, по огнестрельному вооружению", - сказал Воля.

Он добавил, что дефицит патронов у Вооруженных сил Украины проявляется в том числе снижением случаев ночных обстрелов позиций батальона "Скиф" и попыток ночных штурмов.

Воля отметил, что дефицит касается только патронов, снарядов и мин у противника на участке пока достаточно.