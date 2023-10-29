29 октября, 09:08
Военная операция на Украине

Командир батальона "Скиф" заявил, что ВСУ под Соледаром испытывают "патронный голод"

Воля отметил, что дефицит касается только патронов, снарядов и мин у противника на участке пока достаточно

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Украинские военные в районе Соледара начали испытывать дефицит патронов к стрелковому оружию, следует из радиоперехватов. Об этом сообщил журналистам командир разведгруппы батальона "Скиф" (Барс-35), входящего в Добровольческий штурмовой корпус, с позывным Воля.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"В последние пару недель определили по радиоперехватам, что они БК (боекомлект - прим. ТАСС) уже считают поштучно. 5,45, 7,62, до этого таких моментов никогда не было. Мы понимаем, что у них начинается проблема с БК, по крайней мере, по огнестрельному вооружению", - сказал Воля.

Он добавил, что дефицит патронов у Вооруженных сил Украины проявляется в том числе снижением случаев ночных обстрелов позиций батальона "Скиф" и попыток ночных штурмов.

Воля отметил, что дефицит касается только патронов, снарядов и мин у противника на участке пока достаточно. 

Теги:
Военная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация