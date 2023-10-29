Командир штурмового отряда заявил о провале попытки ВСУ подойти к позициям РФ под Херсоном

Подразделения Вооруженных сил Украины используют беспилотники на линии соприкосновения, чтобы создать безопасный подход к позициям сил РФ

ХЕРСОНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 29 октября. /ТАСС/. Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) используют беспилотники на линии соприкосновения в Херсонской области, чтобы создать безопасный подход к позициям сил РФ, однако подобные попытки не приносят результата. Об этом сообщил журналистам командир штурмового отряда Декстер.

"Как правило, после артподготовки ВСУ начинают запускать беспилотники, чтобы обеспечить себе подход к нашим позициям, атакуя личный состав военнослужащих, но у них не получается", - сказал он.

Декстер отметил, что ВСУ сейчас массово используют одноразовые летательные аппараты. "У них появились подразделения, обеспеченные по последнему слову техники. Есть у них и разведывательные БПЛА. <...> Они одноразовые, снаряжаются взрывчатыми элементами, наносят поражающий эффект на нашу бронетехнику, на транспорт и на личный состав", - добавил он.