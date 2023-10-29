ВКС РФ поразили подземные укрытия боевиков в сирийских провинциях Латакия и Идлиб

Как сообщили в Центре по примирению враждующих сторон, в результате минометных обстрелов боевиками незаконных вооруженных формирований погиб один и ранено четверо сирийских военнослужащих

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Военно-космические силы (ВКС) РФ поразили подземные позиции вооруженных формирований боевиков в провинциях Латакия и Идлиб в Сирии. Об этом заявил на брифинге заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Вадим Кулить.

"ВКС России нанесли авиационные удары по объектам незаконных вооруженных формирований, причастных к обстрелам позиций сирийских правительственных войск. Поражены подземные укрытия боевиков в районах населенных пунктов Кбана провинции Латакия, Инкзик и Баксамтах провинции Идлиб", - сказал он.

По словам контр-адмирала, в результате минометных обстрелов боевиками незаконных вооруженных формирований с направления населенного пункта Кафер-Хани провинции Алеппо по позициям сирийских правительственных войск в районе населенного пункта Урум-Эс-Сугра и с направления Караманли провинции Латакия по позициям сирийских правительственных войск в районе населенного пункта Сандран погиб один и ранено четверо сирийских военнослужащих.

Он также отметил, что авиация так называемой "международной антитеррористической коалиции" во главе с США продолжает создавать опасные ситуации в небе Сирии. "За сутки со стороны коалиции зафиксирован один случай нарушения протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанный с несогласованным с российской стороной полетом беспилотного летательного аппарата", - добавил Кулить.

Он сообщил, что в районе Эт-Танф за сутки зафиксированы 14 нарушений четырьмя парами истребителей F-15, двумя парами истребителей F-16 и двумя многоцелевыми беспилотными летательными аппаратами MQ-1C "коалиции". "Подобными действиями коалиция продолжает создавать опасные предпосылки авиационных инцидентов и происшествий, а также обостряет обстановку в воздушном пространстве Сирии", - заключил контр-адмирал.