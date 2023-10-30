"Высокоточные комплексы" протестировали системы подавления FPV-дронов в составе БМП

Испытания некоторых образцов систем локальной РЭБ прошли "с обнадеживающими результатами", рассказали в холдинге

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех" протестировал системы подавления FPV-дронов в составе боевых машин пехоты (БМП). Сейчас прорабатывается вопрос снабжения БМП таким оборудованием, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"FPV-дроны являются серьезной угрозой для боевых машин пехоты. И защита от них - приоритетная задача обеспечения живучести техники. Испытания некоторых образцов систем локальной РЭБ проведены с обнадеживающими результатами. В настоящее время ведутся работы по включению таких систем в состав оборудования БМП", - сообщили там.

В состав холдинга "Высокоточные комплексы" входит единственный в России производитель БМП - Курганский машиностроительный завод. Помимо военной техники, предприятие производит широкий спектр продукции гражданского назначения: гусеничные вездеходы, мини-погрузчики с бортовым поворотом и другое оборудование.