30 октября, 00:14,
обновлено 30 октября, 00:24

Шойгу прибыл в Пекин с рабочим визитом

Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Вадим Савицкий/ ТАСС
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
© Вадим Савицкий/ ТАСС

Глава российского военного ведомства выступит с докладом на Сяншаньском форуме безопасности, сообщили в Минобороны РФ

ПЕКИН, 30 октября. /ТАСС/. Министр обороны РФ Сергей Шойгу прибыл в понедельник в Пекин с рабочим визитом, в ходе которого примет участие в Сяншаньском форуме безопасности. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Глава российского военного ведомства выступит с докладом на пленарном заседании по теме "Ответственность крупных государств и сотрудничество в области глобальной безопасности", - сообщили в ведомстве.

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"В форуме принимают участие представители высшего руководства, министры обороны и ведущие эксперты стран Азиатско-Тихоокеанского региона, а также ряда европейских государств", - добавили в Минобороны.

X Сяншаньский форум по безопасности открылся 29 октября. Он пройдет до 31 октября. Помимо академиков и дипломатов, в нем примут участие официальные делегации из более чем 90 стран, включая Великобританию, Иран, Россию, Саудовскую Аравию и США. Примерно треть делегаций будет представлена на уровне министров обороны и начальников генеральных штабов.

Главная тема мероприятия - "Общая безопасность, устойчивый мир". Участники форума обменяются мнениями по глобальной и региональной безопасности, особое внимание уделят Азии, Ближнему Востоку и Европе. Кроме того, они обсудят вопросы, связанные с искусственным интеллектом и ядерными рисками. 

Теги:
Шойгу, Сергей КужугетовичРоссияКитай
© Информационное агентство ТАСС
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