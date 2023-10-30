30 октября, 02:01
Военная операция на Украине

ВС РФ подавили 20 артрасчетов ВСУ на краснолиманском направлении

© Минобороны России

Российские военные также уничтожили два опорных пункта противника, сообщил начальник пресс-центра группировки войск "Центр" Александр Савчук

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Подразделения Вооруженных сил Российской Федерации на краснолиманском направлении вскрыли и подавили 20 артиллерийских расчетов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки войск "Центр" Александр Савчук.

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"Уничтожены два опорных пункта и пять районов скопления техники и живой силы противников. В ходе контрбатарейной борьбы вскрыто и подавлено более 20 расчетов полевой артиллерии", - сказал он.

Савчук уточнил, что также в районах Ямполовского и Торского участков нанесено поражение штурмовым группам 21-й и 63-й механизированной бригад ВСУ. 

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© Информационное агентство ТАСС
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