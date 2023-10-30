30 октября, 02:19
Военная операция на Украине

Шойгу заявил, что потери ВСУ за время контрнаступления превысили 90 тыс. человек

Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Вадим Савицкий/ ТАСС
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
© Вадим Савицкий/ ТАСС

При этом никаких успехов на поле боя украинские военные не достигли, отметил министр обороны РФ

ПЕКИН, 30 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины за время начатого этим летом контрнаступления потеряли свыше 90 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными, не достигнув значимых успехов на поле боя. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

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"Только с 4 июня - то есть с начала широко разрекламированного и щедро спонсируемого Западом украинского контрнаступления - Киев потерял свыше 90 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными, около 600 танков и почти 1,9 тыс. бронемашин различного класса. При этом на поле боя не было достигнуто никаких тактически значимых успехов", - сказал Шойгу, выступая на X Сяншаньском форуме по безопасности.

Шойгу также отметил, что Вооруженные силы РФ "продолжат методично и уверенно выполнять поставленные задачи, обеспечивать безопасность мирных жителей". 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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