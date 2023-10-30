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обновлено 30 октября, 03:07
Военная операция на Украине

Шойгу: РФ готова к обсуждению постконфликтного урегулирования украинского кризиса

При этом "важно обеспечить равноправные отношения между всеми ядерными державами - постоянными членами Совета Безопасности ООН", подчеркнул министр обороны России

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Россия сохраняет готовность к дискуссиям по постконфликтному урегулированию украинского кризиса и дальнейшему сосуществованию с Западом, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

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"На случай создания необходимых условий сохраняем готовность к политическим дискуссиям на реалистичных началах - как по постконфликтному урегулированию украинского кризиса, так и по параметрам дальнейшего сосуществования с Западом в целом", - сказал он, выступая на X Сяншаньском форуме по безопасности.

Шойгу подчеркнул, что при этом "важно обеспечить равноправные отношения между всеми ядерными державами - постоянными членами Совета Безопасности ООН, которые несут особую ответственность за поддержание мира и глобальной стабильности".

"Чтобы сформировать справедливый, многополярный миропорядок, требуется обновить архитектуру международной безопасности, придать ей большую устойчивость. Для этого необходимо объединить усилия всех заинтересованных стран", - отметил министр.

X Сяншаньский форум по безопасности открылся 29 октября. Он пройдет до 31 октября. 

Теги:
Шойгу, Сергей КужугетовичУкраинаРоссияКитайВоенная операция на Украине
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