Командующий ВДВ Теплинский возглавил группировку "Днепр"

Эту должность ранее занимал генерал-полковник Олег Макаревич

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ), замкомандующего Объединенной группировкой войск генерал-полковник Михаил Теплинский назначен командующим группировкой войск "Днепр". Об этом ТАСС сообщил источник.

Ранее командующим группировкой войск "Днепр" на херсонском направлении был генерал-полковник Олег Макаревич.

"Теплинский назначен командующим группировкой "Днепр", - сказал собеседник агентства.

Михаил Теплинский родился в январе 1969 года в поселке Моспино, Донецкой области Украинской ССР. В 1991 году окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище имени Ленинского комсомола. За мужество и героизм, проявленные при выполнении специального задания по установлению конституционного порядка на территории Чеченской Республики, указом Президента Российской Федерации от 1 марта 1995 года старшему лейтенанту М. Ю. Теплинскому присвоено звание Героя Российской Федерации. Также награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" IV степени (с мечами), Кутузова, Мужества, медалями ордена "За заслуги перед Отечеством" I и II степени (с мечами), "За отвагу", другими знаками отличия Министерства обороны Российской Федерации.