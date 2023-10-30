Минобороны РФ заявило об отражении девяти атак ВСУ на купянском направлении

В ведомстве рассказали, что потери противника составили до 90 военнослужащих

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Группировка российских войск "Запад" отразила девять атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении в течение суток.

Об этом заявили журналистам в Минобороны России.

"На купянском направлении подразделениями Западной группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены девять атак штурмовых групп 54-й механизированной и 57-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка и Тимковка Харьковской области", - заявили в ведомстве.

Там отметили, что потери противника составили до 90 военнослужащих, 2 танка, 3 боевые машины пехоты и 2 автомобиля.