В Минобороны РФ рассказали о потерях ВСУ на донецком направлении

В ведомстве сообщили, что общие потери противника составили до 285 военнослужащих убитыми и ранеными

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении за сутки составили до 285 военных убитыми и ранеными. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Общие потери противника на данном направлении составили до 285 военнослужащих убитыми и ранеными, 2 боевые бронированные машины, 3 автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: 2 артиллерийские системы М777 производства США, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - сообщили там.

В Минобороны уточнили, что на донецком направлении подразделения Южной группировки войск при поддержке артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесли поражение живой силе и технике 22-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой и 4-й танковой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Марьинка, Андреевка и Клещеевка Донецкой Народной Республики.