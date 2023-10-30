Минобороны РФ сообщило об уничтожении 39 украинских беспилотников

По данным ведомства, также перехвачены два снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Системы противовоздушной обороны (ПВО) России за сутки уничтожили 39 украинских беспилотников, также перехвачены два снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS, сообщили в Минобороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны перехвачены два реактивных снаряда HIMARS. Также уничтожены 39 беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Ольшана Харьковской области, Кременная, Золотаревка, Нырково, Белогоровка Луганской Народной Республики, Старомлыновка, Новолуганское, Верхнеторецкое Донецкой Народной Республики, Чапаевка, Очеретоватое Запорожской области, Крынки, Пролетарка Херсонской области", - говорится в сообщении.

Уточняется, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 517 самолетов и 253 вертолета противника, 8 431 беспилотный летательный аппарат, 441 зенитный ракетный комплекс, 13 019 танков и других боевых бронированных машин, 1 170 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6 913 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 14 776 единиц специальной военной автомобильной техники.