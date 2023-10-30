В Минобороны РФ сообщили о потерях ВСУ на южнодонецком направлении

По данным ведомства, противник потерял более 100 военнослужащих

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении за сутки составили более 100 военнослужащих. Российские военные нанесли огневое поражение скоплениям живой силы и техники четырех бригад ВСУ у Приютного в Запорожской области, а также Новомихайловки, Никольского и Угледара в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.

"На южнодонецком направлении подразделениями группировки войск "Восток" во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 72-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 105-й и 118-й бригад территориальной обороны в районах населенных пунктов Приютное Запорожской области, Новомихайловка, Никольское и Угледар Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.

В Минобороны РФ отметили, что за сутки на южнодонецком направлении противник потерял свыше 100 военнослужащих, 2 бронетранспортера, 2 пикапа, а также пушку "Гиацинт-Б".