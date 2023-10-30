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обновлено 30 октября, 11:31
Военная операция на Украине

Минобороны РФ рассказало об отражении атак ВСУ на краснолиманском направлении

В ведомстве заявили, что противник потерял до 70 военнослужащих

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) России за прошедшие сутки отразили две атаки подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Григоровки и Кирово на краснолиманском направлении. Противник потерял до 70 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

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"На краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской авиации, огнем артиллерии отражены 2 атаки штурмовых групп 24-й механизированной бригады ВСУ и 5-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Григоровка и Кирово Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении. Отмечается, что потери противника составили "до 70 военнослужащих и 3 пикапа". 

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