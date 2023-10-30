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обновлено 30 октября, 18:56
Военная операция на Украине

Путин заявил, что воины СВО борются со злом и угнетением

Там решается будущее всего мира, в том числе Палестины, добавил президент РФ

НОВО-ОГАРЕВО, 30 октября. /ТАСС/. Воины специальной военной операции (СВО) борются на фронте с поощряющимся Западом злом, там решается будущее всего мира, в том числе Палестины. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по ситуации в Дагестане.

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Военная операция на Украине. Онлайн

"Тот, кто действительно отстаивает правду и справедливость, борется со злом и угнетением, с расизмом и неонацизмом, которые поощряет Запад, сражается сейчас на фронте, под Донецком, Авдеевкой, на Днепре. Я повторю, это наши солдаты и офицеры, - отметил президент. - И выбор настоящего мужчины, настоящего воина - взять в руки оружие и встать в строй со своими братьями, быть там, где решается судьба России, да и всего мира, в том числе будущее палестинского народа". 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияВоенная операция на Украине
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