ВКС России нанесли авиаудары по пунктам управления боевиков в Идлибе

Как отметил замруководителя Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Вадим Кулить, за сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксировано три обстрела позиций правительственных войск республики со стороны террористических группировок "Джабхат ан-Нусра" и "Исламская партия Туркестана"

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли авиационные удары по пунктам управления боевиков в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщил на брифинге заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Вадим Кулить.

"ВКС России нанесли авиационные удары по объектам незаконных вооруженных формирований, причастных к обстрелам позиций сирийских правительственных войск. Поражены пункты управления боевиков в районах населенных пунктов Инкзик и Баб Аллах в провинции Идлиб", - сказал он.

По его словам, за прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксировано три обстрела позиций сирийских правительственных войск со стороны террористических группировок "Джабхат ан-Нусра" и "Исламская партия Туркестана" (обе запрещены в РФ) в провинциях Алеппо и Идлиб.

Авиация так называемой международной антитеррористической коалиции во главе с США продолжает создавать опасные ситуации в небе Сирии, осуществляя полеты в нарушение протоколов деконфликтации либо с нарушением воздушного пространства страны, указал Кулить.

Так, в воздушном пространстве над районом Эт-Танф за сутки зафиксировано 12 нарушений тремя парами истребителей F-15, двумя парами истребителей F-16, и двумя многоцелевыми беспилотными летательными аппаратами MQ-1C "коалиции".

"Подобными действиями "коалиция" продолжает создавать опасные предпосылки авиационных инцидентов и происшествий, а также обостряет обстановку в воздушном пространстве Сирии", - констатировал контр-адмирал.