Кадыров сообщил, что с начала СВО ряды спецназа "Ахмат" пополнили около 32 тыс. бойцов

По словам главы Чечни, из них 14 тыс. человек отправились добровольно

ГРОЗНЫЙ, 30 октября. /ТАСС/. Около 32 тыс. бойцов направлено с начала специальной военной операции из Чеченской Республики в ряды спецназа "Ахмат", в том числе 14 тыс. добровольцев. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

"С начала специальной военной операции только в ряды спецназа "Ахмат" направлено из Чеченской Республики почти 32 тыс. бойцов. Из них 14 тыс. - добровольцы. Все они перед этим прошли ускоренный курс тактико-боевой подготовки под руководством лучших специалистов на территории Российского университета спецназа", - написал он.

Кадыров добавил, что за полтора года в регионе сформированы четыре полка и пять батальонов. "Это в общем 9 тыс. новых рабочих мест с заработной платой от 210 тыс. рублей в месяц. За счет Регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова решаются основные вопросы снабжения. Также помощь оказывают и главы отдельных муниципалитетов Чеченской Республики", - уточнил глава региона.

Спецназ "Ахмат" был сформирован в Чеченской Республике в первые дни проведения специальной военной операции. В него вступают добровольцы из разных регионов России, которые предварительно проходят тактическую и огневую подготовку на территории Российского университета спецназа в Гудермесе. Добровольческий отряд "Ахмат" первым подписал контракт с Министерством обороны РФ.