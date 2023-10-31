Командир "Пятнашки" рассказал, что ее бывшие бойцы сообщают в ДНР о базах ВСУ за рубежом

Ахра Авидзба уточнил, что эти военнослужащие-иностранцы нужнее "там, где они сейчас находятся"

ДОНЕЦК, 31 октября. /ТАСС/. Бывшие бойцы интернациональной бригады "Пятнашка" из числа иностранных граждан передают информацию в Донецкую Народную Республику о базах подготовки противника в интересах Вооруженных сил Украины в своих странах.

Об этом ТАСС сообщил командир бригады Ахра Авидзба.

"Бойцы-иностранцы с 2014 года воевали в составе "Пятнашки". И когда СВО началась, они хотели приехать. Я им запретил ехать. Там, где они сейчас находятся, они нам там нужнее. Мы знаем, где противника готовят, на каких полигонах, кто готовит, что делают. Поэтому наши ребята там не дремлют", - сказал командир.

По его словам, в настоящее время в рядах подразделения проходят службу коренные жители Кавказа и ближнего зарубежья, а также других стран.