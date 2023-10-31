31 октября, 02:05
Военная операция на Украине

Командир "Пятнашки" рассказал, что ее бывшие бойцы сообщают в ДНР о базах ВСУ за рубежом

Николай Тришин/ ТАСС, архив
© Николай Тришин/ ТАСС, архив

Ахра Авидзба уточнил, что эти военнослужащие-иностранцы нужнее "там, где они сейчас находятся"

ДОНЕЦК, 31 октября. /ТАСС/. Бывшие бойцы интернациональной бригады "Пятнашка" из числа иностранных граждан передают информацию в Донецкую Народную Республику о базах подготовки противника в интересах Вооруженных сил Украины в своих странах.

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Об этом ТАСС сообщил командир бригады Ахра Авидзба.

"Бойцы-иностранцы с 2014 года воевали в составе "Пятнашки". И когда СВО началась, они хотели приехать. Я им запретил ехать. Там, где они сейчас находятся, они нам там нужнее. Мы знаем, где противника готовят, на каких полигонах, кто готовит, что делают. Поэтому наши ребята там не дремлют", - сказал командир.

По его словам, в настоящее время в рядах подразделения проходят службу коренные жители Кавказа и ближнего зарубежья, а также других стран. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на УкраинеДНР
© Информационное агентство ТАСС
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