Военные РФ передали гуманитарную помощь детям в сирийской провинции Риф Дамаск

Всего было выдано около 300 наборов общей массой около 3 тонн

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Российские военные передали гуманитарную помощь детям в сирийской провинции Риф Дамаск. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Военнослужащие российского Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев (ЦПВС) в Сирийской Арабской Республике (САР) доставили гуманитарный груз школьникам н. п. Эль-Диабия в провинции Риф Дамаск. В здании местной общественной организации российские военные выдали 300 продовольственных наборов общей массой около 3 тонн. В состав каждого набора входило до 10 кг продуктов питания, таких как мука, рис, чай, сахар и растительное масло", - отмечается в сообщении.

По данным Минобороны РФ, помимо продовольственных наборов, сотрудники ЦПВС также доставили 1 тонну вещевого имущества. Кроме того, в рамках гуманитарной акции в населенном пункте Эль-Диабия был развернут медицинский пункт для осмотра местного населения.

Всего за время работы российского Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев было проведено более 3 610 гуманитарных акций. Нуждающимся жителям САР доставлено и распределено свыше 7 618 тонн продовольствия, бутилированной воды и предметов первой необходимости.