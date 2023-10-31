Десантники ВС РФ уничтожили выдвинувшуюся в сторону Артемовска разведгруппу ВСУ

Украинские военные были вынуждены отступить и организовать оборону, сообщили в Минобороны России

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Ивановские десантники из 100-мм пушек уничтожили обнаруженное при помощи беспилотника разведывательное подразделение Вооруженных сил Украины (ВСУ), выдвинувшееся в направлении Артемовска. Соответствующее видео обнародовало Минобороны России.

Как сообщили в ведомстве, разведгруппа ВДВ при помощи беспилотника выявила, что севернее Артемовска подразделение украинских военнослужащих выдвигается в сторону российских оборонительных позиций.

"Для его уничтожения было принято решение на применение бронегруппы на боевых машинах десанта БМД-2К-АУ. Экипажи боевых машин десанта второго поколения, проявляя мужество и отвагу, совершили марш на штатной технике и, сблизившись с противником, открыли по нему шквальный огонь прямой наводкой из 30-мм автоматической пушки, умело вскрывая его опорные пункты и уничтожая личный состав. Враг, понимая всю безуспешность своих попыток прорваться, отступил в один из населенных пунктов севернее Артемовска и организовал оборону", - рассказали в Минобороны.

Для уничтожения подразделения противника было принято решение применить БМП-3. Машины вели огонь с закрытых огневых позиций из 100-мм пушек с расстояния около 5 км, уничтожив личный состав ВСУ в заброшенных домах. После выполнения поставленной задачи бронегруппа оперативно совершила отход в безопасный район, отметили в ведомстве.